В школы Тамбовской области закупили новые автобусы на 90 млн рублей
Срок эксплуатации прошлого транспорта превысил 10 лет
Руководители муниципалитетов получили ключи и документы от новых автобусов из рук тамбовского губернатораФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Губернатор Тамбовщины Александр Никитин вручил руководителям 22 муниципалитетов области ключи и документы от 52 новых школьных автобусов.
На покупку автобусов из федерального бюджета было выделено более 90 млн рублей. Они заменили транспорт, чей срок эксплуатации подошел к концу.
- На Тамбовщину поступили автобусы российского производства: 36 вместимостью 13-20 человек, 15 вместимостью 10-12 человек, 1 автобус вместимостью более 31 человека, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU