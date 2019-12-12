В школы Тамбовской области закупили новые автобусы на 90 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-12T15:46:23+03:00

Руководители муниципалитетов получили ключи и документы от новых автобусов из рук тамбовского губернатора Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Губернатор Тамбовщины Александр Никитин вручил руководителям 22 муниципалитетов области ключи и документы от 52 новых школьных автобусов.

На покупку автобусов из федерального бюджета было выделено более 90 млн рублей. Они заменили транспорт, чей срок эксплуатации подошел к концу.

- На Тамбовщину поступили автобусы российского производства: 36 вместимостью 13-20 человек, 15 вместимостью 10-12 человек, 1 автобус вместимостью более 31 человека, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU