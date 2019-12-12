2019-12-12T16:02:34+03:00
Происшествия

У тамбовчанина вымогал деньги мужчина, против которого он ранее давал показания

Молодой человек решил потребовать «компенсацию за полученный вред»
Магдалина Кочнева
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Сотрудники ОМВД по г. Мичуринску раскрыли вымогательство денег. В полицию обратился житель города. Мужчина рассказал, что у него вымогает 10 тысяч рублей молодой человек, против которого он давал свидетельские показания по делу о незаконном обороте наркотиков. Бывший подсудимый решил потребовать за это от мичуринца «возмещение за полученный вред».

Вечером 11 декабря сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека при передаче денег на ул.Интернациональной. Им оказался 22-летний местный житель, живущий на ул.Поперечной. Он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Санкцией статьи это преступление с применением насилия наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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