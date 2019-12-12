В Тамбовской области женщина два года обманывала пожилую родственницу: мошенница списала с карты пенсионерки полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-12T15:29:53+03:00

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В Тамбовской области сотрудники полиции задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты пожилой родственницы. Выяснилось, что с 2017 года жительница поселка Хоботово обманывала 87-летнюю пенсионерку.

Через приложение «Мобильный банк» женщина в течение двух лет снимала с ее банковской карты деньги и тратила их на себя. Пенсионерка считала, что деньги ежемесячно переводятся на ее сберкнижку. Злоумышленнице удалось похитить у старушки 508 156 рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU