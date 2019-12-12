На Тамбовщине разыскивают 42-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-12T13:02:06+03:00

Евгений Чикаев полтора месяца назад ушёл на рыбалку и не вернулся

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Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение Евгения Викторовича Чикаева. 42-летний мужчина ушел 26 октября рыбачить на Цну в окрестностях с. Бокино Тамбовского района, но так и не вернулся домой. Сейчас о его судьбе ничего не известно.

Тех, кто знает обстоятельства исчезновения Евгения Чикаева или его местонахождение, СУ СКР по Тамбовской области просит обратиться по телефону: 8-915-670-86-14.

ИСТОЧНИК KP.RU