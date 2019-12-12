Тамбовская пенсионерка перевела больше полумиллиона рублей "экстрасенсам", чтобы те вылечили ее сына

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-12T13:31:00+03:00

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Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 560 тысяч рублей. В июле 75-летняя женщина Рассказово узнала, что её сын, живущий в столице, болен. Через неделю пенсионерке позвонили неизвестные. Они представились помощниками известного целителя с экстрасенсорными способностями, который оказывает медицинскую помощь и гарантирует выздоровление. При этом, он, якобы, использует службы в православных храмах, где выставляются мощи святых угодников.

Женщина поверила мошенникам и стала перечислять им деньги на указанные счета. Говорить сыну о помощи целителей в победе над недугом она не стала. Как конкретно проходило лечение аферисты не говорили, но периодически вытягивали из женщины деньги на проведение различных обрядов. В несколько траншей из разных банков она отправляла им им от 20 до 100 тысяч рублей.

11 декабря женщина вновь пришла в рассказовский банк. Теперь мошенники уже гарантировали ей выплату компенсации за ранее отправленные деньги, но убеждали в необходимости залога. Банковские работники заметили, что пенсионерка готовится совершить операцию на внушительную сумму и стали проверять данные получателя платежа. В это время женщине вновь позвонил аферист, чтобы поторопить с переводом. Телефонный разговор продолжила работница банка, которая сразу поняла замысел мошенников. Она отговорила тамбовчанку от очередного перевода и направила в правоохранительные органы.

Полицейские опросили пенсионерку и установили, что все переводы женщина делала тайно от сына и он ничего не знал о помощи. Сотрудники изъяли все банковские документы и чеки, подтверждающие платежи и переводы. Общая подтвержденная сумма, которую отправила женщина, желая вылечить сына, составила 560 тысяч рублей. Однако, не все платежки сохранились. По словам пенсионерки, мошенники в общей сложности выманили у неё более 800 тысяч рублей.

Полицейские разыскивают аферистов. Устанавливаются номера телефонов, с которых они звонили, реквизиты счетов и банковских карт..

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU