2019-12-12T13:31:00+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка перевела больше полумиллиона рублей "экстрасенсам", чтобы те вылечили ее сына

Сейчас полицейские разыскивают мошенников
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку на 560 тысяч рублей. В июле 75-летняя женщина Рассказово узнала, что её сын, живущий в столице, болен. Через неделю пенсионерке позвонили неизвестные. Они представились помощниками известного целителя с экстрасенсорными способностями, который оказывает медицинскую помощь и гарантирует выздоровление. При этом, он, якобы, использует службы в православных храмах, где выставляются мощи святых угодников.

Женщина поверила мошенникам и стала перечислять им деньги на указанные счета. Говорить сыну о помощи целителей в победе над недугом она не стала. Как конкретно проходило лечение аферисты не говорили, но периодически вытягивали из женщины деньги на проведение различных обрядов. В несколько траншей из разных банков она отправляла им им от 20 до 100 тысяч рублей.

11 декабря женщина вновь пришла в рассказовский банк. Теперь мошенники уже гарантировали ей выплату компенсации за ранее отправленные деньги, но убеждали в необходимости залога. Банковские работники заметили, что пенсионерка готовится совершить операцию на внушительную сумму и стали проверять данные получателя платежа. В это время женщине вновь позвонил аферист, чтобы поторопить с переводом. Телефонный разговор продолжила работница банка, которая сразу поняла замысел мошенников. Она отговорила тамбовчанку от очередного перевода и направила в правоохранительные органы.

Полицейские опросили пенсионерку и установили, что все переводы женщина делала тайно от сына и он ничего не знал о помощи. Сотрудники изъяли все банковские документы и чеки, подтверждающие платежи и переводы. Общая подтвержденная сумма, которую отправила женщина, желая вылечить сына, составила 560 тысяч рублей. Однако, не все платежки сохранились. По словам пенсионерки, мошенники в общей сложности выманили у неё более 800 тысяч рублей.

Полицейские разыскивают аферистов. Устанавливаются номера телефонов, с которых они звонили, реквизиты счетов и банковских карт..

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный российский футболист, выступавший за тамбовский «Спартак» в 2000-ых годах, объявил о завершении карьеры
Тамбовчанин взял кредит по просьбе своего знакомого, но тот не стал выплачивать долг
Площадь Ленина в Тамбове украшают к Новому году
Росгвардейцы задержали тамбовчанина, разыскиваемого за кражу мобильника
У тамбовчанина вымогал деньги мужчина, против которого он ранее давал показания
В школы Тамбовской области закупили новые автобусы на 90 млн рублей
В Тамбовской области женщина два года обманывала пожилую родственницу: мошенница списала с карты пенсионерки полмиллиона рублей
Полицейские задержали троих тамбовчан с наркотиками, в том числе подростка
Новую спецтехнику за 129 млн рублей получили тамбовские пожарные
Тамбовщина снова возглавила национальный экологический рейтинг
Тамбовская пенсионерка перевела больше полумиллиона рублей "экстрасенсам", чтобы те вылечили ее сына
На Тамбовщине разыскивают 42-летнего мужчину
Тамбовчанин чуть не задушил свою сожительницу из ревности
Тамбовский студент победил сразу в двух номинациях всероссийского фотоконкурса
На перекрестке в Тамбове столкнулись две иномарки
В Мичуринске построят двухкилометровый путепровод
В Тамбове под колеса авто попал 18-летний парень
В Тамбове выбрали скверы и дворы для благоустройства
В Тамбове ночью сгорели три автомобиля
В управлении ТЭК и ЖКХ не рассматривали жалобы тамбовчан на работу регоператора
Тамбовские полицейские выйдут в "скрытый патруль" для профилактики аварий
Родители пожаловались в прокуратуру на ежемесячные поборы в детском саду одного из районов Тамбовщины
Котовские школьники вошли в пятерку лучших на Общероссийском фестивале интеллектуальных игр
На Тамбовщине разыскивают пропавшего мужчину-инвалида