Новую спецтехнику за 129 млн рублей получили тамбовские пожарные
Автопарк областного Пожарно-спасательного центра пополнился новой современной спецтехникой. Ключи от 15 пожарных машин огнеборцам вручили сегодня, 12 декабря. Общая стоимость автомобилей составляет 129,5 миллиона рублей.
- Это самая крупная партия пожарной техники за всю историю учреждения, позволяющая обновить автопарк тамбовских пожарных на 25 процентов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Спасатели получили 14 автоцистерн на базе автомобилей «Урал» и один штабной микроавтобус. Технику передали в пожарные части городов и районов области. Автоцистерны изготовлены в соответствии с современными техническими требованиями, они являются надежными, маневренными и эффективными при тушении пожаров. Кроме того, их будут использовать при проведении аварийно-спасательных работ, в том числе в результате ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU