Новую спецтехнику за 129 млн рублей получили тамбовские пожарные

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-12T14:35:13+03:00

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Автопарк областного Пожарно-спасательного центра пополнился новой современной спецтехникой. Ключи от 15 пожарных машин огнеборцам вручили сегодня, 12 декабря. Общая стоимость автомобилей составляет 129,5 миллиона рублей.

- Это самая крупная партия пожарной техники за всю историю учреждения, позволяющая обновить автопарк тамбовских пожарных на 25 процентов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Спасатели получили 14 автоцистерн на базе автомобилей «Урал» и один штабной микроавтобус. Технику передали в пожарные части городов и районов области. Автоцистерны изготовлены в соответствии с современными техническими требованиями, они являются надежными, маневренными и эффективными при тушении пожаров. Кроме того, их будут использовать при проведении аварийно-спасательных работ, в том числе в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU