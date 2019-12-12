Тамбовщина снова возглавила национальный экологический рейтинг

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-12T14:01:17+03:00

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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени 2019 года. Тамбовская область снова заняла в нем первое место. На второй и третьей строчке расположились Белгородская область и Республика Алтай. Напомним, что Тамбовщина остается в лидерах экологического рейтинга, начиная с 2011 года.

- Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти, - отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU