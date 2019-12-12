Тамбовский студент победил сразу в двух номинациях всероссийского фотоконкурса

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-12T12:02:19+03:00

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В Смоленске подвели итоги всероссийского конкурса фото- и видеоматериалов «За это я люблю Россию». Студент ТГУ имени Г.Р. Державина Андрей Поплевин занял призовые места сразу в двух номинациях. Всего в конкурсе приняли участие 200 человек.

Фото студента №1Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

- Фотографии, которые тамбовский студент представил на конкурс, были сделаны в Великом Новгороде и в селе Яблоновец Петровского района Тамбовской области во время шествия «Бессмертного полка» в День Победы, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Фото студента №2Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото студента №3Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Конкурс «За это я люблю Россию» – уникальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма, формирование патриотического сознания и национальной гордости у молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU