2019-12-12T12:29:53+03:00
Происшествия

Тамбовчанин чуть не задушил свою сожительницу из ревности

Мужчина уверял, что не собирался убивать её
Магдалина Кочнева
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В Бондарском районе задержали мужчину за угрозу убийством. 10 декабря в отделение полиции поступило сообщение от жительницы с. Керша. В 19:00 на полученный вызов прибыли сотрудники и установили, что 26-летней женщине угрожали. Она рассказала о ссоре со своим сожителем. После выпитого спиртного, на фоне конфликта из-за ревности, мужчина схватил тамбовчанку за шею и грозился убить ее. После того, как он успокоился, женщина позвонила в органы правопорядка. Полицейские провели подворный обход и выяснили, что соседи слышали происходящую ссору между сожителями.

Ранее 41-летний мужчина уже имел проблемы с законом и не раз дебоширил. Его доставили в полицию для дачи признательных показаний. После опроса мужчина рассказал, что не собирался убивать сожительницу.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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