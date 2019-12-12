На перекрестке в Тамбове столкнулись две иномарки
В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадала пенсионерка. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 11 декабря в 12 часов 40 минут на улице Олега Кошевого в районе дома №6 города Тамбова. 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Lifan Smily» проезжая нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог столкнулась с «Nissan Qashqai», которым управлял 61-летний мужчина.
- В результате аварии травмы получила 62-летняя пассажирка автомобиля «Nissan Qashqai», на месте происшествия женщину осмотрели врачи скорой помощи, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU