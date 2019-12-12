2019-12-12T11:30:14+03:00
Происшествия

На перекрестке в Тамбове столкнулись две иномарки

В аварии пострадала 62-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла на ул. О. КошевогоАвария произошла на ул. О. КошевогоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадала пенсионерка. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 11 декабря в 12 часов 40 минут на улице Олега Кошевого в районе дома №6 города Тамбова. 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Lifan Smily» проезжая нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог столкнулась с «Nissan Qashqai», которым управлял 61-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получила 62-летняя пассажирка автомобиля «Nissan Qashqai», на месте происшествия женщину осмотрели врачи скорой помощи, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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