В Тамбове под колеса авто попал 18-летний парень
Молодой человек переходил дорогу по «зебре»
Авария произошла на ул. Мичуринской областного центраФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 18-летний молодой человек, произошла 11 декабря в 18 часов 30 минут на улице Мичуринская в районе дома №50 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Hyundai Sonata» наехал на парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате аварии пешеход получил травмы, его доставили во вторую городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU