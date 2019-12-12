В Тамбове под колеса авто попал 18-летний парень

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-12T10:31:19+03:00

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Авария, в которой пострадал 18-летний молодой человек, произошла 11 декабря в 18 часов 30 минут на улице Мичуринская в районе дома №50 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Hyundai Sonata» наехал на парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пешеход получил травмы, его доставили во вторую городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU