В Мичуринске построят двухкилометровый путепровод

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-12T11:04:16+03:00

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В Мичуринске в 2020 году начнется строительство путепровода через Турмасовский железнодорожный переезд. По поводу необходимости возведения путепровода жители не раз обращались к губернатору Тамбовской области Александру Никитину и главе города Мичуринска Максиму Харникову. В итоге управлению автомобильных дорог области удалось на федеральном уровне доказать необходимость строительства.

- Проект является сложным и масштабным, на его доработку потребовалось длительное время, - сообщает администрация города Мичуринска. - По итогам рассмотрения усовершенствованной проектной документации и результатам инженерных изысканий Саратовским филиалом Главгосэкспертизы России выдано положительное заключение.

Путепровод сделает возможным беспрепятственный проезд автотранспорта из основной части города до микрорайона Кочетовка. Уже известно, что строительство будет проходить в несколько этапов. В рамках проекта, помимо возведения данного сооружения, проложат автомобильную дорогу от проспекта Мичурина до Автовазовской улицы, с развязкой в одном уровне. Также будут возведены подпорные стены путепровода и его насыпи. Общая длина участка автомобильной дороги и путепровода с четырьмя полосами движения составит более двух километров, возможная скорость движения автотранспорта — 60 км/ч.

Проектными решениями предусматривается также устройство водопропускных труб и прокладка других коммуникаций. В период проведения строительных работ движение на этих участках перекрываться не будет. Конкурсные процедуры запланированы на январь 2020 года, финансирование будет вестись за счет средств бюджета Тамбовской области. Генеральный проектировщик — ООО «Геоинформационные и транспортные технологии». Срок реализации проекта — 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU