В Тамбове выбрали скверы и дворы для благоустройства

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-12T10:00:52+03:00

В план ремонта на 2020 год вошли 36 дворов и три общественные территории

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В мэрии Тамбова утвердили список дворовых и общественных территорий, на которых в следующем году пройдет благоустройство.

По данным жилищного комитета города, в общей сложности на рассмотрении у них находились 206 заявок, 33 из которых поступили в этом году. Всего в муниципальную программу следующего года включили 36 дворовых территорий Тамбова, занимающих лидирующие позиции в рейтинге.

- На сегодняшний день проведено их обследование и составлены дефектные ведомости, - сказал генеральный директор муниципального учреждения «Долговой центр» Олег Назаров.

Подсчитано, что в следующем году предстоит отремонтировать без малого 45 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также установить 230 скамеек и 148 урн. Затраты на это составят порядка 78 миллионов рублей. В планах также устройство уличного освещения во дворах на сумму около 22 миллионов рублей.

По итогам рейтингового голосования, прошедшего в начале 2019 года, определены три общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году: территория в районе домов по улице Набережной, д.32/2, по ул. Рылеева, 100А и по бульвару Энтузиастов (в границах улиц К. Маркса и Социалистической). В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочно на благоустройство потребуется порядка 56 миллионов рублей.

В администрации города отмечают, что в настоящее время объем финансирования из федерального и областного бюджетов, выделенный на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды», является предварительным и до конца года может еще измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU