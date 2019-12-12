В Тамбове ночью сгорели три автомобиля

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-12T09:36:52+03:00

автомобили "бок о бок" были припаркованы во дворе

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Ночью 12 декабря в Тамбове на ул. Подвойского у дома №10 загорелись три автомобиля. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, огонь охватил две иномарки: Toyota Camry и Toyota Hilux, а также отечественную «Лада-2110».

- В результате пожара Toyota Hilux и «Лада-2110» выгорели полностью, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – У Toyota Camry оплавился бампер.

Известно, что в тушении автомобилей участвовали два наряда пожарных частей, в 2 часа 52 минуты огонь был локализован, а к 3 часам ночи полностью ликвидирован. Причины возгорания автомобилей уточняются.

Фото "Подслушано Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU