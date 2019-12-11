В управлении ТЭК и ЖКХ не рассматривали жалобы тамбовчан на работу регоператора

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-11T18:16:44+03:00

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Прокуратура Тамбовской области, которая проводила проверку по заданию Генпрокуратуры, обнаружила нарушения при рассмотрении жалоб тамбовчан, поступавших в управление ТЭК и ЖКХ области.

Обращения касались работы регионального оператора по сбору и вывозу мусора – АО «ТСК». Выяснилось, что чаще всего в этом году тамбовчане жаловались на суммы, указанные ТСК в платежках, а также на то, ч о услуги по сбору и вывозу мусора попросту не оказывались. Такие обращения профильное управление направляло в ТСК, с тем чтобы они сами разобрались с жалобами и дали людям ответ. Чиновники лишь просили информировать их о результатах рассмотрения той или иной жалобы. По закону сотрудники управления ТЭК и ЖКХ должны были сами рассматривать обращения жителей региона. При этом они могли запрашивать информацию у регоператора, чтобы использовать ее для подготовки ответов, но не делали этого.

- Проверкой выявлен ряд обращений, по которым заявителям не представлена полная информация, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области. - Это приводит к нарушению прав граждан на полное, всестороннее и объективное рассмотрение их обращений.

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла представление в адрес первого заместителя главы администрации области Олега Иванова. По результатам его рассмотрения уже приняты меры.

ИСТОЧНИК KP.RU