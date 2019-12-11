Родители пожаловались в прокуратуру на ежемесячные поборы в детском саду одного из районов Тамбовщины

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-11T17:21:28+03:00

С них берут по 450 рублей в качестве доплаты за питание

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В Петровском районе прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности детского сада. С жалобой о том, что с родителей «тянут деньги» в надзорное ведомство обратилась мама воспитанника дошкольного учреждения.

Прокуратура установила, что на родительском собрании было принято решение ежемесячно вносить на счет дошкольного учреждения по 450 рублей в качестве доплаты за организацию питания. Правда, какого-либо локального нормативного правового акта, регулирующего порядок внесения пожертвований, их расходования, детским садом не разработано и не утверждено. Тем не менее, в этом году году администрация дошкольного образовательного учреждения ежемесячно выдавала заявительнице квитанцию с отражением в ней конкретной суммы - 450 рублей (в качестве пожертвования).

- Администрацией ДОУ подготовлен проект договора пожертвования с заявительницей, который в нарушение требований действующего законодательства предусматривает ежемесячное обязательное пожертвование (до 15 числа текущего месяца) в размере 450 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Указанное свидетельствует о нарушении порядка приема пожертвований образовательным учреждением (целевым назначением и на расчетный счет), заключением договоров нарушается принцип «добровольности» пожертвований.

По закону, решение вопроса о внесении пожертвования на нужды образовательного учреждения принимает самостоятельно каждый родитель. Пожертвование является исключительно добровольным делом каждого.

- В представлении, внесенном в адрес заведующей дошкольным образовательным учреждением, прокуратура требует обеспечить исполнение требований Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» и «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», а также произвести возврат уплаченных заявительницей средств в счет пожертвований в 2019 году, - добавили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU