Котовские школьники вошли в пятерку лучших на Общероссийском фестивале интеллектуальных игр

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-11T16:50:48+03:00

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Команда школьников из Котовска среди лучших на VII Общероссийском фестивале интеллектуальных игр "Снегопад–2019". Он состоялся 8 декабря в Москве. Больше 30 команд играли в двух возрастных категориях - до 18 и старше 18 лет. На фестиваль приехали гости из Калужской, Саратовской, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Ярославской областей и из Республики Бурятии, а также три команды из Тамбовской области. В их числе на фестиваль отправились девятиклассники из интеллектуального клуба котовской школы - "Шерлоки".

На отборочных играх школьники сыграли в "Что? Где? Когда?" и "Свою игру". По их итогам определилась восьмерка сильнейших в номинации "Эрудит-квартет". Сюда попала и команда из Котовска. Ребята получили путевку в финал, где сыграли в интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок".

- Наша команда довольно опытная, ведь мы регулярно участвуем во множестве и местных, и региональных событий, в интеллектуальных играх клуба "Что? Где? Когда?", - поделился впечатлениями участник игр Алексей Степанов. - Мы единственные из трех команд нашей области прошли в финал.

Решающее состязание представляло собой игру на выбывание, в которой участникам нужно было не только правильно ответить, но и успеть нажать на кнопку раньше оппонентов. По итогам этого этапа котовские школьники стали четвертыми. Как отмечают сами ребята, от третьего места их отделили буквально сотые доли секунды - именно на такое время их обогнали соперники во время ответа на решающий вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU