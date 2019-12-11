2019-12-11T16:50:48+03:00
Общество

Котовские школьники вошли в пятерку лучших на Общероссийском фестивале интеллектуальных игр

Команда "Шерлоки" стала единственным представителем Тамбовщины в финале
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Команда школьников из Котовска среди лучших на VII Общероссийском фестивале интеллектуальных игр "Снегопад–2019". Он состоялся 8 декабря в Москве. Больше 30 команд играли в двух возрастных категориях - до 18 и старше 18 лет. На фестиваль приехали гости из Калужской, Саратовской, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Ярославской областей и из Республики Бурятии, а также три команды из Тамбовской области. В их числе на фестиваль отправились девятиклассники из интеллектуального клуба котовской школы - "Шерлоки".

На отборочных играх школьники сыграли в "Что? Где? Когда?" и "Свою игру". По их итогам определилась восьмерка сильнейших в номинации "Эрудит-квартет". Сюда попала и команда из Котовска. Ребята получили путевку в финал, где сыграли в интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок".

- Наша команда довольно опытная, ведь мы регулярно участвуем во множестве и местных, и региональных событий, в интеллектуальных играх клуба "Что? Где? Когда?", - поделился впечатлениями участник игр Алексей Степанов. - Мы единственные из трех команд нашей области прошли в финал.

Решающее состязание представляло собой игру на выбывание, в которой участникам нужно было не только правильно ответить, но и успеть нажать на кнопку раньше оппонентов. По итогам этого этапа котовские школьники стали четвертыми. Как отмечают сами ребята, от третьего места их отделили буквально сотые доли секунды - именно на такое время их обогнали соперники во время ответа на решающий вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В управлении ТЭК и ЖКХ не рассматривали жалобы тамбовчан на работу регоператора
Тамбовские полицейские выйдут в "скрытый патруль" для профилактики аварий
Родители пожаловались в прокуратуру на ежемесячные поборы в детском саду одного из районов Тамбовщины
На Тамбовщине разыскивают пропавшего мужчину-инвалида
Тамбовский омбудсмен попросил Путина освободить от 13%-ного налога тех, кто получает минимальную зарплату
В микрорайоне «Кочетовка» города Мичуринска открылось свое подразделение МФЦ
В Тамбове перекроют проезд вдоль здания областной администрации
В Тамбовской области женщина осталась без 900 тысяч рублей после ухода гостя
Житель Тамбовщины написал заявление в полицию на односельчанина, чтобы не возвращать ему долг
Тамбовчанка вынесла из магазина косметику почти на три тысячи рублей
В Тамбовской области пройдет проверка газового оборудования
Школьника из Тамбовской области наградили медалью за спасение жизни пенсионера
Гостиница «Тамбов» станет памятником регионального значения
Тамбовчанин украл полтонны металлолома с дачного участка в Чистых прудах
Тамбовские полицейские задержали любителя марихуаны
Елочные базары в Мичуринске, как и в Тамбове, откроются 15 декабря
Тамбовчанин ворвался в жилище соседки и изнасиловал ее
Под колеса авто в Тамбовской области попали три пешехода
Студенты из Мичуринска влезли в чужой дом, чтобы раздобыть деньги на билеты и спиртное
На Тамбовщине собрали 10 тысяч ламп и градусников, которые содержат ртуть
В Тамбовской области мужчина «продал» свое авто парню по липовой расписке
Безработный тамбовчанин обокрал три магазина
Музей старинных книг ждет тамбовчан на бесплатные экскурсии
Мошенник похитил у бизнесмена из Моршанска 100 тысяч рублей