На Тамбовщине разыскивают пропавшего мужчину-инвалида

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-11T16:22:57+03:00

Виталий Сысоев ушел из дома два года назад

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В Тамбовской области продолжаются поиски 60-летнего жителя города Рассказово. Виталий Сысоев, с детства имеющий инвалидность, ушел из своего дома, расположенного по Некрасовскому переулку, 69 13 ноября 2017 года. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Поисками мужчины занимаются в Рассказовском МСУ СК РФ по Тамбовской области.

На вид Виталию Сысоеву 60-65 лет, рост примерно 150 см, имеет худощавое телосложение, волосы темного цвета с сединой, немного горбится при походке, из-за инвалидности плохо разговаривает. Был одет: куртка темно-синего цвета, вязаная шапка черного цвета с отворотом, джинсы серо-голубого цвета, рубашка в клетку с длинным рукавом сине-белого цвета, полусапоги черного цвета.

Всех, кто знает об обстоятельствах исчезновения мужчины или о его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону: 8 (47531) 2-27-69 (г. Рассказово) или 8-910-652-56-56.

ИСТОЧНИК KP.RU