2019-12-11T15:59:38+03:00
Общество

Тамбовский омбудсмен попросил Путина освободить от 13%-ного налога тех, кто получает минимальную зарплату

Президент пообещал не оставить проблему без внимания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Владимир Репин задал вопрос ПутинуВладимир Репин задал вопрос Путину
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Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин задал вопрос Президенту России на встрече с омбудсменами из разных регионов страны. Тамбовский правозащитник сказал о проблеме вычета из минимальных зарплат налога в 13%. После этого доход становится меньше минимального.

Тамбовский омбудсмен попросил решить этот вопрос, предложив либо освободить работников, получающих не больше МРОТ, от налога, либо на 13% повысить размер "минималки", чтобы работодатель выплачивал работнику сумму не меньше величины прожиточного минимума.

- Вы выбрали правильного человека для вопроса, - ответил Путин и пообещал не оставлять его без ответа. - Хочу сказать, что я со своей стороны буду делать все, чтобы вас поддержать и буду на это настраивать руководителей всех уровней в регионах, губернаторов, их заместителей, и на муниципальном уровне буду призывать руководителей относиться внимательней к тому, что вы говорите, что вы формулируете, потому что это очень важная часть работы с обществом, с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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