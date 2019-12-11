2019-12-11T15:20:16+03:00
Общество

В микрорайоне «Кочетовка» города Мичуринска открылось свое подразделение МФЦ

Здесь жители могут получить 156 услуг
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Посетителями нового офиса могут стать и жители близлежащих сельсоветовПосетителями нового офиса могут стать и жители близлежащих сельсоветовФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

Мичуринцы могут получить государственные и муниципальные услуги в ТОСП «Ноябрьское». По просьбе жителей, в микрорайоне «Кочетовка» открылось свое подразделение местного МФЦ. Оно было необходимо потому, что «Кочетовка» - один из самых больших районов наукограда. Жители не раз обращались к областным и городским представителям власти. Недавно в доме 35 по ул. 7 Ноября выделили помещение для обустройства территориально обособленного структурного подразделения (ТОСП) местного МФЦ, которое так и назвали - «Ноябрьское».

Здесь сделали два окна для получения государственных и муниципальных услуг, установили компьютер с подключением к порталу госуслуг, а также наняли специалистов. Прием и выдача документов будет вестись по 156 государственным и муниципальным услугам.

- Кроме того, посетителями офиса МФЦ в микрорайоне «Кочетовка» могут стать и жители близлежащих сельсоветов Мичуринского района, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В управлении ТЭК и ЖКХ не рассматривали жалобы тамбовчан на работу регоператора
Тамбовские полицейские выйдут в "скрытый патруль" для профилактики аварий
Родители пожаловались в прокуратуру на ежемесячные поборы в детском саду одного из районов Тамбовщины
Котовские школьники вошли в пятерку лучших на Общероссийском фестивале интеллектуальных игр
На Тамбовщине разыскивают пропавшего мужчину-инвалида
Тамбовский омбудсмен попросил Путина освободить от 13%-ного налога тех, кто получает минимальную зарплату
В Тамбове перекроют проезд вдоль здания областной администрации
В Тамбовской области женщина осталась без 900 тысяч рублей после ухода гостя
Житель Тамбовщины написал заявление в полицию на односельчанина, чтобы не возвращать ему долг
Тамбовчанка вынесла из магазина косметику почти на три тысячи рублей
В Тамбовской области пройдет проверка газового оборудования
Школьника из Тамбовской области наградили медалью за спасение жизни пенсионера
Гостиница «Тамбов» станет памятником регионального значения
Тамбовчанин украл полтонны металлолома с дачного участка в Чистых прудах
Тамбовские полицейские задержали любителя марихуаны
Елочные базары в Мичуринске, как и в Тамбове, откроются 15 декабря
Тамбовчанин ворвался в жилище соседки и изнасиловал ее
Под колеса авто в Тамбовской области попали три пешехода
Студенты из Мичуринска влезли в чужой дом, чтобы раздобыть деньги на билеты и спиртное
На Тамбовщине собрали 10 тысяч ламп и градусников, которые содержат ртуть
В Тамбовской области мужчина «продал» свое авто парню по липовой расписке
Безработный тамбовчанин обокрал три магазина
Музей старинных книг ждет тамбовчан на бесплатные экскурсии
Мошенник похитил у бизнесмена из Моршанска 100 тысяч рублей