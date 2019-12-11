В микрорайоне «Кочетовка» города Мичуринска открылось свое подразделение МФЦ

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-11T15:20:16+03:00

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Мичуринцы могут получить государственные и муниципальные услуги в ТОСП «Ноябрьское». По просьбе жителей, в микрорайоне «Кочетовка» открылось свое подразделение местного МФЦ. Оно было необходимо потому, что «Кочетовка» - один из самых больших районов наукограда. Жители не раз обращались к областным и городским представителям власти. Недавно в доме 35 по ул. 7 Ноября выделили помещение для обустройства территориально обособленного структурного подразделения (ТОСП) местного МФЦ, которое так и назвали - «Ноябрьское».

Здесь сделали два окна для получения государственных и муниципальных услуг, установили компьютер с подключением к порталу госуслуг, а также наняли специалистов. Прием и выдача документов будет вестись по 156 государственным и муниципальным услугам.

- Кроме того, посетителями офиса МФЦ в микрорайоне «Кочетовка» могут стать и жители близлежащих сельсоветов Мичуринского района, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU