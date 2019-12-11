В Тамбове перекроют проезд вдоль здания областной администрации

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-11T14:46:06+03:00

Ограничение дорожного движения введут уже сегодня, с восьми часов вечера

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Завтра, 12 декабря, в Тамбове во время торжественной церемонии передачи спецтехники пожарным частям, которая начнется в 10:00, вводится ограничение дорожного движения.

Уже с восьми вечера сегодняшнего дня и до конца мероприятия 12 декабря по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице М.Горького, будет запрещена остановка и движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU