В Тамбовской области женщина осталась без 900 тысяч рублей после ухода гостя

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-11T14:16:51+03:00

Молодой человек купил несколько телефонов и автомобиль на деньги своей знакомой

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В Рассказове гость обокрал 45-летнюю женщину. Зайдя к своей знакомой, 26-летний молодой человек дождался, пока она надолго уйдет в другую комнату. Взяв сотовый телефон потерпевший, парень через «мобильный банк» перевел с двух ее карт на свой счет 900 000 тысяч рублей.

Затем парень приехал в Тамбов, где купил пять сотовых телефонов и автомобиль марки «Черри» за 400 тысяч рублей. Молодой человек без зазрения совести тратил чужие деньги. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражи.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU