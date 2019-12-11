2019-12-11T13:45:52+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины написал заявление в полицию на односельчанина, чтобы не возвращать ему долг

За заведомо ложный донос мужчина получил условный срок
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

В сентябре этого года обвиняемый обратился в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности односельчанина. По словам мужчины, он незаконно проник к нему в дом и украл оттуда две тысячи рублей.

Однако проверка показала, что мужчина оговорил односельчанина. Выяснилось, что обвиняемый задолжал своему знакомому две тысячи рублей. Чтобы не возвращать долг, он решил обвинить товарища в краже.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности злоумышленника, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, возложив на него обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в этот орган на регистрацию один раз в месяц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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