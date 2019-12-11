2019-12-11T13:14:45+03:00
Происшествия

Тамбовчанка вынесла из магазина косметику почти на три тысячи рублей

Женщина лично пользовалась украденной продукцией
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове директор одного из косметических магазинов областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже продукции. Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Сотрудниками полиции были изъяты записи с камер видеонаблюдения, по которым было видно, как неизвестная женщина проходит мимо кассы, не расплатившись за косметику.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 31-летнюю женщину задержали. Она признала свою вину и пояснила, что использовала товар по назначению. По предварительной оценке, ущерб магазину составил более 2 600 рублей.

- По данному факту проводится проверка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тамбову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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