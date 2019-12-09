2019-12-09T17:15:16+03:00
Звезды

В Тамбове открылась выставка картин, посвященная Санкт-Петербургу

Авторы работы попытались передать атмосферу Северной столицы на холсте
Ксения АЛЕШИНА
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Выставка продлится до конца фераляВыставка продлится до конца фераля
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В Тамбовской областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина на втором этаже открылась выставка творческих работ, посвященных Санкт-Петербургу, которую представили учащиеся Детской художественной школы №1.

- Экспозиция создана по итогам поездки, которую июле 2018 года, в рамках проекта «Летняя творческая школа для юных художников» совершила группа учащихся и преподавателей школы. Под руководством ведущих педагогов СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина (Академия художеств) и СПбГХПА им. барона А.Л. Штиглица (Мухинское училище) для них прошли мастер-классы, состоялись посещения художественных выставок, осмотр главных достопримечательностей Северной столицы. Акварельные работы юных художников передают атмосферу и настроение старого города, - сообщает региональное управление культуры и архивного дела.

По словам организаторов выставки, она интересна тем, что работы выполнены в нехарактерной для художественной школы технике и живописной манере, которые привнесли в творчество учащихся преподаватели вузов города на Неве.

Выставку можно будет увидеть до конца февраля. Вход свободный, 6+.

Фото: региональное управление культуры и архивного дела

ИСТОЧНИК KP.RU

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