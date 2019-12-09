Мошенники рассылают штрафы тамбовчанам от имени Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-09T14:31:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области в адрес физических и юридических лиц через «Почту России» стали поступать постановления о назначении административного штрафа, подписанные якобы руководителем территориального органа Роспотребнадзора или его заместителем.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что указанные в постановлениях реквизиты не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора. А значит, их рассылают мошенники, действующие от имени ведомства.

- В этой связи убедительно рекомендуем проявлять бдительность, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области, - сообщают в ведомстве.

Роспотребнадзор призывает тамбовчан внимательнее проверять реквизиты. При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ, следовательно, получателем платежа не может быть никакая другая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU