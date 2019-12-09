Тамбовчанин застрелил косулю

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-09T15:01:05+03:00

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Полицейские задержали мужчину за незаконную охоту. 7 декабря в дежурную часть полиции с. Бондари поступило сообщение. В пос. Советский выехали сотрудники. Местные жители рассказали им, что около 23:00 слышали оружейные выстрелы.

При проверке территории полицейские обнаружили следы забоя косули. Сотрудники вышли на след охотника, который оказался неподалеку. При проверке 30-летнего мужчины выяснилось, что никаких разрешительных документов у него не было. С места незаконной охоты изъяли нарезное ружье «Вепрь», 51 патрон 7,62, 29 штук — 7,39 и 73 патрона 12 калибра, а также тушу животного, которую мужчина не успел спрятать.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU