2019-12-09T14:00:52+03:00
Общество

В Тамбове ассоциация молодых инвалидов получит новое помещение

Комнаты в прежнем здании пришли в негодность
Ксения АЛЕШИНА
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Наталья Макаревич посетила организацию и распорядилась выделить ей новое помещениеНаталья Макаревич посетила организацию и распорядилась выделить ей новое помещениеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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До конца года Тамбовское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» переедет в новое здание.

В настоящее время ассоциация арендует на безвозмездной основе помещение площадью около 70 кв.м, находящееся в муниципальной собственности. Здание по улице Советской, д. 90 посетила глава города Наталья Макаревич. Члены организации пожаловались мэру, что комнаты в занимаемом помещении находятся в неудовлетворительном состоянии. Градоначальник предложила ассоциации занять другое помещение с более хорошими условиями по ул. Чичканова, 125.

- Вместе с заместителями главы администрации и руководителями профильных структур Наталия Макаревич осмотрела свободные муниципальные помещения на Чичканова и дала необходимые поручения по проведению косметического ремонта, устройству пандусов и организации переезда «Аппарели» на новое место до Нового года, - сообщают в информационном управлении администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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