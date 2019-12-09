Два тамбовчанина украли из магазина продукты, деньги и сигареты
Тамбовские полицейские раскрыли кражу. В дежурную часть ОМВД по Тамбовскому району обратилась 57 – летняя хозяйка местного магазина, расположенного в с. Горелое.
Оперативники установили, что неизвестные вскрыли входную пластиковую дверь и проникли в помещение. Отсюда они украли продукты питания, деньги и сигареты.
Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в отдел местных жителей. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 42 и 34 лет.
- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ«Кража», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU