Два тамбовчанина украли из магазина продукты, деньги и сигареты

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-09T15:40:39+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу. В дежурную часть ОМВД по Тамбовскому району обратилась 57 – летняя хозяйка местного магазина, расположенного в с. Горелое.

Оперативники установили, что неизвестные вскрыли входную пластиковую дверь и проникли в помещение. Отсюда они украли продукты питания, деньги и сигареты.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в отдел местных жителей. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 42 и 34 лет.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ«Кража», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU