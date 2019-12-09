2019-12-09T12:45:57+03:00
Происшествия

Мичуринские полицейские за год изъяли больше 3 кг наркотиков

Выявлено 119 преступлений
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские Мичуринска за год выявили 119 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из них 64 связаны со сбытом. По всем возбуждены уголовные дела.

Из незаконного оборота изъято более 3 килограммов наркотических средств. В том числе 305 гр. спайса, 2 кг. 283 гр. Марихуаны, 596 гр. N-метилэфедрона, а также 0,5 гр. дезоморфина и 34 гр. сильнодействующих веществ.

- К административной ответственности за потребление наркотических средств привлекли 60 человек, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Выявлен 1 наркопритон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове ассоциация молодых инвалидов получит новое помещение
Огни на главной елке в Мичуринске зажгут 10 декабря
Со счета тамбовчанки аферист списал почти 400 тысяч рублей
Тамбовские следователи ищут пропавшего 43-летнего мужчину
Тамбовщина заняла 8 место в российском рейтинге ЗОЖ
Грабитель отобрал у тамбовчанина 8 тысяч рублей
Тамбов вошел в топ-10 самых ревнивых российских городов
Тамбовский студент победил во всероссийском конкурсе научно-технических проектов
Умер экс-руководитель тамбовского УФСИН Александр Матвеев
В столкновении фуры и иномарки на тамбовской трассе погиб 38-летний мужчина
10 декабря в Тамбове попрощаются с погибшим вице-губернатором Глебом Чулковым
В Тамбовской области задержали предполагаемого убийцу без вести пропавшего мужчины
Тамбовчанин за рулем иномарки столкнулся с большегрузным ЗИЛом
Дети Луганска и Донецка получат подарки из Тамбова
Губернатор Тамбовщины Александр Никитин выразил соболезнования родным погибшего Глеба Чулкова