Мичуринские полицейские за год изъяли больше 3 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-09T12:45:57+03:00

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Полицейские Мичуринска за год выявили 119 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из них 64 связаны со сбытом. По всем возбуждены уголовные дела.

Из незаконного оборота изъято более 3 килограммов наркотических средств. В том числе 305 гр. спайса, 2 кг. 283 гр. Марихуаны, 596 гр. N-метилэфедрона, а также 0,5 гр. дезоморфина и 34 гр. сильнодействующих веществ.

- К административной ответственности за потребление наркотических средств привлекли 60 человек, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Выявлен 1 наркопритон.

ИСТОЧНИК KP.RU