Со счета тамбовчанки аферист списал почти 400 тысяч рублей
В Тамбове 45-летняя местная жительница лишилась почти 400 тысяч рублей. Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил женщине о том, что с ее банковской карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы его предотвратить, нужно было срочно перевести деньги на безопасный счет.
Не сомневаясь в правдивости слов мошенника, тамбовчанка назвала ему пароль и код доступа к своей карте. В итоге с ее счета списалось более 386 000 рублей.
- В настоящее время проводится проверка, возбужденно уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU