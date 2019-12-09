2019-12-09T13:02:24+03:00
Происшествия

Со счета тамбовчанки аферист списал почти 400 тысяч рублей

Доверчивая женщина сообщила мошеннику код и пароль от своей карты
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 45-летняя местная жительница лишилась почти 400 тысяч рублей. Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил женщине о том, что с ее банковской карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы его предотвратить, нужно было срочно перевести деньги на безопасный счет.

Не сомневаясь в правдивости слов мошенника, тамбовчанка назвала ему пароль и код доступа к своей карте. В итоге с ее счета списалось более 386 000 рублей.

- В настоящее время проводится проверка, возбужденно уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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