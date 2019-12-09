2019-12-09T12:02:46+03:00
Общество

Тамбовщина заняла 8 место в российском рейтинге ЗОЖ

45,9% населения региона занимается физкультурой и спортом
Магдалина Кочнева
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Тамбовская область вошла в десятку лидеров российского рейтинга здорового образа жизни. Исследования проводил "РИА Рейтинг". Тамбовщина заняла 8 место.

В основу списка легли шесть показателей. Учитывалось потребление табачных изделий и спиртосодержащей продукции, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. В рейтинге по отсутствию вредных привычек у населения Тамбовщина поднялась с 12-го на 7 место.

- В каждом регионе своя специфика распространенности вредных привычек, но, согласно статистическим данным, во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя. Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка, - отмечают авторы исследования

В десятку регионов, где ведут самый здоровый образ жизни, вошли Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная ОсетияАлания. Кроме северокавказских республик в лидерах Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

- На Тамбовщине почти половина населения систематически занимается физкультурой и спортом – 45,9%, - отмечают в пресс-службе областной администрации. - Десять лет назад этот показатель составлял 12,6%.

Развитие системы здравоохранения позволило увеличить среднюю продолжительность жизни. В 2018 году она достигла исторического максимума – 73,9 года. Это на 1 год выше среднероссийского уровня. За последнее десятилетие она выросла почти на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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