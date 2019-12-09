2019-12-09T13:32:54+03:00
Общество

Огни на главной елке в Мичуринске зажгут 10 декабря

20-метровая зеленая красавица предстанет во всей красе перед жителями наукограда
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
В этот же день в наукограде стартуют новогодние мероприятияВ этот же день в наукограде стартуют новогодние мероприятияФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

На площади Мичурина в наукограде 10 декабря в 18:00 торжественно зажгутся огни на главной городской елке. По замыслу организаторов праздника, новая традиция объединит всех жителей. Мичуринцев встретят главные символы Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, которые дадут старт праздничным гуляньям.

- Новая красавица-ель появилась в Мичуринске по многочисленным просьбам наших жителей. Глава города Максим Харников поддержал инициативу, и 20-ти метровая елка, усыпанная тысячью огней, стала главным украшением новогоднего Мичуринска, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

По информации администрации наукограда, праздники охватят не только центр города, но и его отдаленные уголки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове ассоциация молодых инвалидов получит новое помещение
Со счета тамбовчанки аферист списал почти 400 тысяч рублей
Мичуринские полицейские за год изъяли больше 3 кг наркотиков
Тамбовские следователи ищут пропавшего 43-летнего мужчину
Тамбовщина заняла 8 место в российском рейтинге ЗОЖ
Грабитель отобрал у тамбовчанина 8 тысяч рублей
Тамбов вошел в топ-10 самых ревнивых российских городов
Тамбовский студент победил во всероссийском конкурсе научно-технических проектов
Умер экс-руководитель тамбовского УФСИН Александр Матвеев
В столкновении фуры и иномарки на тамбовской трассе погиб 38-летний мужчина
10 декабря в Тамбове попрощаются с погибшим вице-губернатором Глебом Чулковым
В Тамбовской области задержали предполагаемого убийцу без вести пропавшего мужчины
Тамбовчанин за рулем иномарки столкнулся с большегрузным ЗИЛом
Дети Луганска и Донецка получат подарки из Тамбова
Губернатор Тамбовщины Александр Никитин выразил соболезнования родным погибшего Глеба Чулкова