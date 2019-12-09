Огни на главной елке в Мичуринске зажгут 10 декабря
На площади Мичурина в наукограде 10 декабря в 18:00 торжественно зажгутся огни на главной городской елке. По замыслу организаторов праздника, новая традиция объединит всех жителей. Мичуринцев встретят главные символы Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, которые дадут старт праздничным гуляньям.
- Новая красавица-ель появилась в Мичуринске по многочисленным просьбам наших жителей. Глава города Максим Харников поддержал инициативу, и 20-ти метровая елка, усыпанная тысячью огней, стала главным украшением новогоднего Мичуринска, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.
По информации администрации наукограда, праздники охватят не только центр города, но и его отдаленные уголки.
ИСТОЧНИК KP.RU