2019-12-09T12:20:35+03:00
Происшествия

Тамбовские следователи ищут пропавшего 43-летнего мужчину

Разыскивается житель Кирсановского района Сергей Мухин
Ксения АЛЕШИНА
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Сергей МухинСергей МухинФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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В Тамбовской области следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 43-летнего Сергея Мухина. Мужчина проживал в селе Вячка Кирсановского района на улице 8 марта, д. 5. Он ушел из дома 3 ноября текущего года и до сих пор об его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост примерно 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза, шишка в лобно-теменной области головы справа.

В день исчезновения на нем были черная болоньевая куртка без капюшона, спортивные брюки и черный свитер, а также вязаная шапка и коричневые ботинки.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Мухина С.В. и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону: 8 (47537) 6-64-60 (г. Кирсанов), 8 985-259-02-25, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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