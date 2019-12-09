Тамбовские следователи ищут пропавшего 43-летнего мужчину
В Тамбовской области следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 43-летнего Сергея Мухина. Мужчина проживал в селе Вячка Кирсановского района на улице 8 марта, д. 5. Он ушел из дома 3 ноября текущего года и до сих пор об его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост примерно 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза, шишка в лобно-теменной области головы справа.
В день исчезновения на нем были черная болоньевая куртка без капюшона, спортивные брюки и черный свитер, а также вязаная шапка и коричневые ботинки.
- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Мухина С.В. и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону: 8 (47537) 6-64-60 (г. Кирсанов), 8 985-259-02-25, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU