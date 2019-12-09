Грабитель отобрал у тамбовчанина 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-09T11:44:10+03:00

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Мичуринские полицейские раскрыли грабеж. 6 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 51-летнего мужчины из с.Борщевое. Тот рассказал, что он днём шёл по ул. Гагарина. Здесь, в безлюдном месте, к нему подошел крепкий молодой человек и насильно потребовал отдать все деньги. Тамбовчанин не смог оказать сопротивления противнику, который был сильнее него, и отдал ему 8000 рублей. Грабитель скрылся, а мужчина позвонил в полицию.

К нему выехали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли следы и изучили запись камеры видеонаблюдения. По составленным приметам установили подозреваемого и вскоре задержали его. Им оказался 34-летний мужчина из Учхоза «Комсомолец». При опросе в отделе полиции он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до 7 лет лишения свободы со штрафом до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU