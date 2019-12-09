Умер экс-руководитель тамбовского УФСИН Александр Матвеев

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-09T10:53:01+03:00

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9 декабря ушел из жизни заместитель директора по безопасности ФК «Тамбов» Александр Матвеев, который ранее руководил региональным управлением ФСИН. В системе исполнения наказаний он проработал больше 30 лет.

- В 2013-м году Александр Михайлович возглавил отдел безопасности футбольного клуба «Тамбов». За годы своей работы он зарекомендовал себя, как исключительный профессионал, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Работу Матвеева регулярно выделяли в Российском футбольном союзе, и именно благодаря ему отдел безопасности и работы с болельщиками нашего клуба неоднократно признавался одним из лучших на футбольной карте страны. Ему было 64 года. Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной Александра Михайловича и выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU