В столкновении фуры и иномарки на тамбовской трассе погиб 38-летний мужчина
7 декабря в 8 часов 45 минут на 130 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района, произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 38-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» столкнулся с автомобилем «Ivecо», под управлением 58-летнего мужчины.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области.
Иномарка столкнулась с фуройФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU