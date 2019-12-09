В столкновении фуры и иномарки на тамбовской трассе погиб 38-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-09T10:44:33+03:00

Шансов у водителя легковушки практически не было Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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7 декабря в 8 часов 45 минут на 130 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района, произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 38-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» столкнулся с автомобилем «Ivecо», под управлением 58-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области.

Иномарка столкнулась с фуройФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU