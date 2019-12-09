Тамбовский студент победил во всероссийском конкурсе научно-технических проектов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-09T11:00:16+03:00

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Студент ТГТУ Виталий Черешнев стал победителем конкурса «УМНИК – Цифровая Россия». Он выступал с проектом «Разработка программно-аппаратного комплекса для регистрации и анализа двигательной активности человека».

В сентябре Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявил всероссийский конкурс. Каждый победитель получит 500 тысяч рублей на два года. Финансирование направлено на доработку проектов и их внедрение в практическую деятельность.

Среди более 200 заявок отобрали 50 лучших проектов для участия в финале, который состоялся в Москве 16 октября. Эксперты оценивали научно-технический уровень проекта, его перспективы и квалификацию заявителей. 29 ноября утвердили списки проектов, которым предоставят финансирование. Студент кафедры «Биомедицинская техника» Виталий Черешнев со своим проектом стал первым победителем из Тамбовщины.

Его проект представляет собой программно-аппаратный комплекс для диагностики неврологических заболеваний, регистрации приступов эпилепсии, тремора, гипокинезии и гиперкинезии с помощью высокоточных специализированных датчиков. В рамках проекта планируется разработка устройства. Появится обработка данных о двигательной активности, система поддержки принятия решений невролога, а также сервис для связи пациента и лечащего врача.

- Научным руководителем проекта является доктор медицинских наук, профессор кафедры «Биомедицинская техника» Алексей Горбунов, - рассказали в пресс-службе ТГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU