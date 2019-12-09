2019-12-09T11:31:08+03:00
Общество

Тамбов вошел в топ-10 самых ревнивых российских городов

В рейтинге областной центр занял девятое место
Ксения АЛЕШИНА
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Специалисты независимого исследовательского агентства Zoom Market составили рейтинг самых ревнивых городов России, в котором Тамбов оказался на девятой строчке.

У респондентов спрашивали: состояли они в отношениях, доверяют ли своей второй половинке и могут ли назвать себя ревнивым человеком. Всего в опросе участвовали 25 городов.

Выяснилось, что самые ревнивые люди живут в Казани (1 место). Меньше всего ревнуют жители Санкт-Петербурга. Что касается соседних городов, то Воронеж обогнал Тамбов на три позиции и занял шестое место в рейтинге.

- Среди опрошенных респондентов попавших в выборку ревнивых женщины больше на 18% чем мужчин, - поделился результатами исследования коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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