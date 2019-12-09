Дети Луганска и Донецка получат подарки из Тамбова

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-09T09:40:41+03:00

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Тамбовская область в течение последних четырёх лет участвует в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи детям пострадавших территорий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

- В этом году управление социальной защиты и семейной политики региона организовало сбор новогодних подарков, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - За короткие сроки администрацией области, органами исполнительной власти, а также государственными областными учреждениями закуплено более 500 килограммов сладких подарков.

На этой неделе подарки направят в «Донской спасательный центр МЧС России» для формирования гуманитарных колонн МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU