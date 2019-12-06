В Тамбове вырастут тарифы на ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-06T16:00:58+03:00

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В Тамбовской области утвердили стоимость коммунальных услуг, которые серьезно подорожают с 1 июля следующего года.

Как и говорилось раньше, больше всего вырастет тариф на водоотведение – на 27,24%. Стоить эта услуга будет вместо 17 рублей 10 копеек за куб. м. уже 21 рубль 76 копеек. Водоснабжение подорожает на 6%. За 1 куб холодной воды тамбовчане заплатят 24 рубля 53 копейки. Горячее водоснабжение вырастет в цене на 4%, за 1 куб. м. стоимость составит 154 рубля 16 копеек. В таких же пределах (на 4%) вырастет стоимость отопления – за Гкал с 1 июля мы будем платить уже 2001 рубль, вместо нынешних 1924 рублей 61 копейки. Электроэнергию тамбовчанам будут отпускать по цене 4 рубля 12 копеек, рост также составит 4%. Подорожает и стоимость услуг по вывозу ТБО, сейчас горожане платят за это 115 рублей 17 копеек с человека, в 2020 году плата увеличится до 119 рублей 77 копеек.

В целом по области с 1 июля рост платы за коммунальные услуги не превысит 6%, но в Тамбове индекс предельного роста установили выше - в пределах 8,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU