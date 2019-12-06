В Моршанске экс-депутату придется отдать государству квартиры и машино-места в Москве, стоимостью в 90 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-06T12:31:57+03:00

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В Моршанске суд потребовал от бывшего депутата отдать две квартиры и два машино-места в Москве за 90 миллионов рублей, принадлежащих его супруге и несовершеннолетней дочери.

Как установила прокуратура Моршанска, депутатом Моршанского городского Совета народных депутатов VI cозыва в установленный законом срок не были представлены сведения о расходах в отношении своей супруги. Выяснилось, что женщина в 2015 году приобрела две квартиры площадью 259,9 кв.м и 121,2 кв.м. соответственно, а также два машино-места, расположенных в Москве.

- Согласно представленным справкам о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015, на счетах супругов не аккумулировались денежные суммы, сопоставимые со стоимостью приобретенных земельных участков, жилых домов, квартир и машино-мест, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Поскольку сумма сделок превышала доход депутата и его жены за последние три года, предшествующие совершению сделок, депутат должен был представить сведения о своих расходах по сделкам по приобретению недвижимого имущества, и об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки. Однако такие сведения о расходах чиновник не предоставил.

- При этом супругами не были представлены достаточные доказательства получения в полном объеме данного дохода законным способом, в связи с чем прокуратура Моршанска направила в суд исковое заявление об обращении в доход Российской Федерации двух квартир и двух машино-мест, принадлежащих супруге и несовершеннолетней дочери бывшего депутата. Решение суда, удовлетворившего требования прокуратуры, не вступило в законную силу, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU