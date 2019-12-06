Водитель КамАЗа, «разметавший» по трассе «Ладу Гранту», был пьян

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-06T11:15:54+03:00

После страшной аварии, в которой погибли три человека, мужчина прошел медосвидетельствование, которое подтвердило его нетрезвое состояние, сейчас он задержан

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Стали известны обстоятельства страшной аварии, которая произошла 5 декабря в 13 часов на 12 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» в Рассказовском районе.

Напомним, в автомобиль «Лада Гранта» врезался большегрузный «КамАЗ», легковое авто от удара буквально разорвало на части. Известно, что водитель большегруза пошел на обгон колонны следовавших перед ним автомобилей и неожиданно для находившегося за рулем Гранты водителя, выскочил на встречную полосу из-за автобуса. На момент аварии в легковушке находились три человека. Как сообщили в региональном УГИБДД, на месте ДТП погибли 53-летний водитель и его пассажирка такого же возраста. Выжить в происшествии удалось 58-летней женщине, которая находилась в Гранте. Ее доставили во вторую городскую больницу им. Архиепископа Луки. Но спасти ей жизнь медикам не удалось, около 18 часов 30 минут 5 декабря стало известно, что и она скончалась от полученных в результате аварии страшных травм.

36-летний водитель КамАЗа после ДТП прошел медицинское освидетельствование.

- Обследование показало, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – В настоящее время по факту ДТП, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Водитель КамАЗа задержан в порядке статья 95 УПК РФ.

По закону за пьяное ДТП с несколькими погибшими виновному грозит от 8 до 15 лет колонии.

Водителю КамАЗа грозит от 8 до 15 лет колонииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU