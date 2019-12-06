2019-12-06T11:31:25+03:00
Спорт

В Тамбове на выходных соберутся дзюдоисты из 25 регионов

В областном центре состоится Всероссийский турнир
Ксения АЛЕШИНА
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Соревнования пройдут 7 и 8 декабряСоревнования пройдут 7 и 8 декабряФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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7-8 декабря в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» будет проходить Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира Виктора Пивоварова. Вот уже второй год подряд, кроме медалей на соревнованиях разыграют путевки на первенство России 2020 года. Также победители выполнят норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».

- Организаторы ожидают команды из 25 регионов РФ, среди которых Тамбов, Владимир, Рязань, Москва и Московская область, Липецк, Воронеж, Иркутск, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. На открытие ожидается основоположник соревнований – чемпион мира Виктор Пивоваров, - сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

Начало турнира – 7 декабря в 10:00, торжественное открытие – 12.00. На следящий день, 8 декабря, пройдут финальные схватки, начало – 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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