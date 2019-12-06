2019-12-06T10:29:04+03:00
Происшествия

В Тамбовской области воронежца осудили сразу по трем статьям УК РФ и оштрафовали на 700 тысяч рублей

Мужчина приехал в наш регион, чтобы продать алкоголь и сигареты с чужими товарными знаками по дешевке
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине суд вынес приговор в отношении 56-летнего жителя Воронежской области. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции», ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака» и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Как установили следствие и суд, 1 ноября 2018 года осужденный на своей машине с целью сбыта осуществлял перевозку находящегося в незаконном обороте алкоголя и табачных изделий низкой себестоимости, снабженные неоригинальными товарными знаками.

В Уваровском районе воронежца остановили сотрудники ДПС и изъяли перевозимый товар. Спустя несколько дней, встретившись полицейским, который проводил по данному факту проверку, мужчина в надежде избежать уголовной ответственности передал стражу порядку 30 тысяч рублей взятки. Но довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения.

- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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