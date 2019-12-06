2019-12-06T10:00:40+03:00
Спорт

Тамбовчане лучше всех пробежали на лыжах и снегоступах

Наши спортсмены заняли первые места на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады в Новосибирской области
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В копилке тамбовской команды 13 призовых местВ копилке тамбовской команды 13 призовых мест
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С 1 по 5 декабря в городе Бердске Новосибирской области на базе лыжной базы «Метелица» прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах.

Участниками Специальной Олимпиады являются дети с нарушением интеллектуального развития. Движение активно развивается в России. Сегодня отделения Специальной Олимпиады представлены более чем в 60 субъектах России, а количество атлетов превысило 120 тысяч человек.

Сборная команда Тамбовской области регулярно участвует и завоёвывают призовые места в соревнованиях не только в рамках Всероссийской Спартакиады, но и в международных соревнованиях. Соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах в этом году собрали представителей 17 субъектов Российской Федерации. По результатам соревнований, обучающиеся «Областной детско-юношеской спортивной школы» завоевали 13 призовых мест. Солодова Дарья, Батаев Михаил, Баженов Артем поднялись на первую ступень пьедестала, показав лучшее время в разных дистанциях в беге на снегоступах. В общекомандном зачете команда Тамбовской области заняла I место в смешанной эстафете и III место в эстафете в беге на снегоступах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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