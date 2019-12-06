2019-12-06T09:43:54+03:00
Общество

Задержали тамбовчанина, который на улице перебил фонари велосипедом

Вандалом оказался 54-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Фонари мужчина перебил будучи пьянымФонари мужчина перебил будучи пьянымФото: УМВД России по Тамбовской области
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Полицейские задержали мужчину, который около 2 часов ночи 29 ноября перебил фонари, расположенные на заборе частного дома по ул. Лермонтовская. Его действия попали на камеру, а запись – в интернет. На ней видно, как пьяный тамбовчанин подъехал к домовладению на велосипеде, слез с него, взял в руки, и своим транспортом начал бить плафоны фонарей. Потом хулиган сел на велосипед и уехал.

Жители частного дома, обнаружив повреждение своего имущества, обратились в полицию. Стражи порядка осмотрели повреждения и опросили владельцев дома, а также их соседей. Кроме того, полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, расположенной на фасадной части домовладения.

- Вскоре участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска нашли хулигана и задержали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Как оказалось, фонари повредил 54-летний мужчина, проживающий неподалеку от места происшествия.

Задержанного доставили в Отдел полиции № 1, где он признался в повреждении фонарей, ему грозит уголовная ответственность. Причиненный жильцам ущерб придется возместить.

Задержанный признал свою вину Фото: УМВД России по Тамбовской области

Задержанный признал свою винуФото: УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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