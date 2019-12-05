2019-12-05T12:01:51+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на новогодний фримаркет

Обменяться ненужными вещами можно будет в Пушкинской библиотеке
Ксения АЛЕШИНА
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В цокольном пространстве библиотеки имени А.С. Пушкина 21 и 22 октября с 10:00 до 18:00 пройдет новогодний фримаркет, куда тамбовчане могут принести ненужные им вещи и обменяться на то, что им необходимо.

- Участников фримаркета ждут специальные викторины на экологическую тему для всех возрастов с Новогодними призами, костюмированные организаторы, чаепитие, сюрпризы от наших друзей и партнеров, праздничная душевная атмосфера и просто отличное времяпрепровождение в приятной компании! По традиции будут проведены мастер-классы по рукоделию и основам разумного потребления, - сообщают организаторы.

Впервые на фримаркете организуют раздельный сбор вторсырья. К сбору принимаются разряженные аккумуляторы и батарейки, пластик с маркировкой «1» (бутылки, ПЭТ), макулатура, крышечки от воды и соков, молочных продуктов с маркировкой «2» для проекта «Добрые крышечки.

Добавим, что «Добрые крышечки» - эколого-благотворительный проект, предполагающий сбор пластиковых крышек для покупки инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям с ОВЗ из приемных семей.

Участники акции смогут помочь и животным. На фримаркете можно присоединиться к благотворительному проекту «Доброе сердце» и принести сухие корма для четвероногих друзей, древесный наполнитель и одноразовые пеленки.

На фримаркете можно меняться одеждой и обувью в хорошем состоянии; комнатными цветами; игрушками; сумками и бижутерией; елочными украшениями; предметами интерьера; книгами грампластинками. Для удобства посетителей будут установлены примерочные кабины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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