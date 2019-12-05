Более 60 тысяч рублей долгов взыскали тамбовские приставы и налоговики с предпринимателей

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-05T11:19:22+03:00

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В Тамбове судебные приставы совместно с представителями налоговой службы провели рейд по должникам. Они посетили 10 адресов предпринимателей, которые имеют задолженность по налогам.

Во время рейда было взыскано более 60 тысяч рублей. Кроме того, пятерым бизнесменам-должникам вручили постановления об ограничении на проведение расходных операций в кассе организации.

- В текущем периоде 2019 года на исполнении в структурных подразделениях судебных приставов Тамбовской области находилось 22 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам с должников-предпринимателей на общую сумму 321 миллион рублей. 3а 10 месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями окончено 18 тысяч исполнительных производств на общую сумму 220 миллионов рублей, -сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU