Более 60 тысяч рублей долгов взыскали тамбовские приставы и налоговики с предпринимателей
В Тамбове судебные приставы совместно с представителями налоговой службы провели рейд по должникам. Они посетили 10 адресов предпринимателей, которые имеют задолженность по налогам.
Во время рейда было взыскано более 60 тысяч рублей. Кроме того, пятерым бизнесменам-должникам вручили постановления об ограничении на проведение расходных операций в кассе организации.
- В текущем периоде 2019 года на исполнении в структурных подразделениях судебных приставов Тамбовской области находилось 22 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам с должников-предпринимателей на общую сумму 321 миллион рублей. 3а 10 месяцев текущего года судебными приставами-исполнителями окончено 18 тысяч исполнительных производств на общую сумму 220 миллионов рублей, -сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU