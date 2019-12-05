В Тамбовском районе потерявший управление автомобиль вылетел на встречку: в больнице оказались трое
Авария, в которой пострадали три человека, произошла 4 декабря в 8 часов 15 минут на 2 километре автодороги «Каспий»-подъезд к городу Котовску». Как пояснили в региональном УГИБДД, 28-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Chevrolet Aveo», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Volkswagen Polo», под управлением 26-летнего мужчины.
- В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир автомобиля «Volkswagen Polo», 32-летний мужчина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Их доставили в медицинские учреждения города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU