2019-12-05T11:00:37+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе потерявший управление автомобиль вылетел на встречку: в больнице оказались трое

Руль не удержала 28-летняя женщина-водитель
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Травмы получили двое мужчин и женщинаТравмы получили двое мужчин и женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали три человека, произошла 4 декабря в 8 часов 15 минут на 2 километре автодороги «Каспий»-подъезд к городу Котовску». Как пояснили в региональном УГИБДД, 28-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Chevrolet Aveo», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Volkswagen Polo», под управлением 26-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир автомобиля «Volkswagen Polo», 32-летний мужчина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Их доставили в медицинские учреждения города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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